Cartas a la directora

No hay derecho

María H. Martínez

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:51

Quienes todavía presentan reservas para condenar el holocausto perpetrado contra el pueblo palestino nunca olvidan anteponer la coletilla argumental del supuesto derecho que ampara a ... Israel a «defenderse». Falso. Está reconocido internacionalmente que la entidad sionista constituye un ocupante que usurpa territorios pertenecientes a otro pueblo a quien, para colmo, se le está hurtando la posibilidad de constituir un estado. A igual que podemos hablar del robo de territorios sirios o libaneses. Históricamente siempre se ha hablado de los «territorios ocupados» para referirse a la tierra palestina. Así pues, ¿dónde está recogido que el país que ha invadido un territorio que no le pertenece salvo en sus ensoñaciones religiosas, tenga derecho a defenderlo? ¿acaso defenderlo de quienes se reconoce como sus legítimos dueños? Siguiendo este absurdo, ¿nos imaginamos señalar a las resistencias francesa, yugoslava, griega o noruega como terroristas por el hecho de tratar de sacudirse la ocupación nazi? Menudo papelón el de situarse del lado del colaboracionismo vychista o del entreguismo ustacha. Quienes de forma ruin tratan aún de mantener un equilibrio entre víctima y victimario debieran presentar las pruebas legales que respalden su discurso. De lo contrario seguirán legitimando el accionar del totalitarismo sionista y la razón que le asiste para destruir al pueblo que rechaza su dictatorial pogromo.

