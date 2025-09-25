LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Desconocidos

María Gregoria Júdez López (Valencia)

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:03

Con la intención de poner a la venta una finca de nuestra propiedad situada en La Rioja consultamos el Catastro. No la encontramos. Nos indicaron ... que podía haber sido objeto de un proceso de Concentración Parcelaria. Nos dirigimos a la Consejería de Agricultura. Nos dijeron que así había sido y que todo el proceso había finalizado el 30 de julio de 2020. Se había informado a través del BOR y avisos y reuniones en los ayuntamientos respectivos. Sin embargo, en el tiempo transcurrido no nos llegó ningún tipo de información. Nos habían dado por 'Desconocidos'. Por lo tanto habíamos perdido nuestra propiedad. Tenemos domiciliados todos los recibos de Fomento a la Agricultura desde el 2003. En ellos figura el nombre del titular del recibo y el nombre del destinatario con nuestro domicilio incluido. Además, nos han seguido cobrando los recibos todos los años hasta el 2018 cuando en el 2015 ya se había reorganizado toda la nueva propiedad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI pasen estas cosas? ¿No sería básico que antes de aplicar dicho adjetivo de desconocido se consultara si dicho propietario está al día en sus impuestos?

