LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Velos y tacones

María Fe Hurtado

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:55

En la tribuna recientemente publicada en Diario LA RIOJA, el señor El Gheryb, presidente de ATIM, defiende el uso del velo con argumentos jurídicos que ... los tiene, ya que España es un país aconfesional. Pero qué sensación más extraña provoca cuando habla de moda, mujeres sexualizadas y zapatos (nosotras que usamos tacones o zapatillas según nos parezca). Me ha parecido un detalle de micromachismo, ya ven qué piel tan fina. Es que nos cuesta mucho creer que una mujer musulmana decide libremente usar el velo. Alguna habrá, pero cuando desde que son niñas (sin criterio alguno) su religión les introduce en el recato y es difícil que ella o su entorno tengan otra perspectiva de adultos. Recato que, por otra parte, no aplica a ellos que se abonan rápidamente a la bermuda y chancla mientras la mujer permanece tapada hasta las cejas en la playa, como escribe Pablo Álvarez en su columna semanal. Otro detalle, este enternecedor, es el que se refiere al delicado momento de la pubertad que es anunciado por la adolescente musulmana cuando un día aparece en clase velada. Acabo de estar en el aeropuerto de un país musulmán. La mujer delante de mí llega al control de seguridad tapada hasta los ojos. La funcionaria le chequea el pasaporte y todo ok. Increíble. Pienso que el velo es un espacio de poder; de ellos frente a ellas en su cultura, de diferenciación religiosa y después ya veremos en la nuestra. Queda mucho espacio por recorrer. Lo dejo ahí, me voy a dar una vuelta con mis tacones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adriana, la primera danzadora de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    Entre billares y tortillas
  5. 5 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  6. 6

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  7. 7

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  8. 8 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  9. 9 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  10. 10 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Velos y tacones