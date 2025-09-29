Velos y tacones

Comenta Compartir

En la tribuna recientemente publicada en Diario LA RIOJA, el señor El Gheryb, presidente de ATIM, defiende el uso del velo con argumentos jurídicos que ... los tiene, ya que España es un país aconfesional. Pero qué sensación más extraña provoca cuando habla de moda, mujeres sexualizadas y zapatos (nosotras que usamos tacones o zapatillas según nos parezca). Me ha parecido un detalle de micromachismo, ya ven qué piel tan fina. Es que nos cuesta mucho creer que una mujer musulmana decide libremente usar el velo. Alguna habrá, pero cuando desde que son niñas (sin criterio alguno) su religión les introduce en el recato y es difícil que ella o su entorno tengan otra perspectiva de adultos. Recato que, por otra parte, no aplica a ellos que se abonan rápidamente a la bermuda y chancla mientras la mujer permanece tapada hasta las cejas en la playa, como escribe Pablo Álvarez en su columna semanal. Otro detalle, este enternecedor, es el que se refiere al delicado momento de la pubertad que es anunciado por la adolescente musulmana cuando un día aparece en clase velada. Acabo de estar en el aeropuerto de un país musulmán. La mujer delante de mí llega al control de seguridad tapada hasta los ojos. La funcionaria le chequea el pasaporte y todo ok. Increíble. Pienso que el velo es un espacio de poder; de ellos frente a ellas en su cultura, de diferenciación religiosa y después ya veremos en la nuestra. Queda mucho espacio por recorrer. Lo dejo ahí, me voy a dar una vuelta con mis tacones.

