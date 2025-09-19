Interpretaciones oscuras
María Benítez Pérez-Fajardo
Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:41
Leo en Diario LA RIOJA: «Protesta a favor del velo islámico en el Sagasta». No pienso que ese alumnado esté protestando «a favor del velo ... islámico», con toda la amplitud de interpretación que contiene esa expresión. Más bien creo que se manifiestan por el derecho de su compañera a ejercer una de las libertades reconocidas por la Constitución del país en el que vive: este. No a favor de un símbolo religioso en general o en total. Y, en mi opinión, es un matiz demasiado importante. En tiempos de tanta falsedad, manipulación y consecuentes odio y confrontación, quizá sería bueno cuidar cómo nos expresamos. No contribuyamos con titulares confusos o que se prestan a interpretaciones oscuras.
