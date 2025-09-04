Más humanidad en el autobús urbano

Comenta Compartir

Es el caso de mi madre, una mujer de 79 años que tiene problemas de movilidad. Ella necesita coger el autobús urbano para desplazarse al ... centro de la ciudad con su carrito de la compra. Por su limitación, mi madre siempre pide al conductor que le deje bajar por la puerta delantera del bus y no por la central, porque el escalón está más bajo y le facilita el descenso. Pero algún conductor se lo ha prohibido respondiéndole con muy mal tono. Incluso en una ocasión, un conductor no tuvo paciencia a que mi madre terminase de bajar por la puerta central y cerró la puerta pillándole uno de sus brazos.

Otro día, mi madre pidió al conductor que por favor le esperase a coger asiento antes de arrancar, pero éste no lo hizo y estuvo a punto de caerse. Se pide a la ciudadanía un mayor uso del transporte público para preservar el medio ambiente, pero ante situaciones como las que he descrito, no quedan ganas de hacerlo. Más respeto y humanidad por favor a los que lo necesitan, que no cuesta tanto y nos hace a todos más felices.

