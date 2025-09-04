LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Más humanidad en el autobús urbano

María Ángeles Calvo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:33

Es el caso de mi madre, una mujer de 79 años que tiene problemas de movilidad. Ella necesita coger el autobús urbano para desplazarse al ... centro de la ciudad con su carrito de la compra. Por su limitación, mi madre siempre pide al conductor que le deje bajar por la puerta delantera del bus y no por la central, porque el escalón está más bajo y le facilita el descenso. Pero algún conductor se lo ha prohibido respondiéndole con muy mal tono. Incluso en una ocasión, un conductor no tuvo paciencia a que mi madre terminase de bajar por la puerta central y cerró la puerta pillándole uno de sus brazos.

