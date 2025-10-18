Deficiente gestión en el C.D.M. Las Gaunas

Antes de nada, diré que llevo de abonado de Logroño Deporte desde 1997. Lamento verme en la obligación de escribir esta carta, exponiendo lo siguiente. ... El pasado 15 de octubre, me disponía, como cada miércoles, a hacer uso de la piscina cubierta de dicho polideportivo con la sorpresa de que el personal socorrista de dicha piscina estaba en huelga por el asunto de Palestina. A la entrada, el pessrsonal administrativo me comunicó que hasta dentro de dos horas no podía hacer uso de la misma.

Yo le solicité muy amablemente al gerente de la instalación qué si podía ponerse en contacto telefónicamente con el C.D.M. Lobete o con el C.D.M. La Ribera para saber si el personal de las piscinas de estos polideportivos también se encontraban en huelga. Para mi sorpresa y estupor, me dijo el máximo responsable de la instalación que él no podría llamar a Logroño Deporte para facilitarme dicha información.

Yo le recordé que pertenecía a la misma empresa Logroño Deporte y que era una simple llamada telefónica, a lo que me contestó que debía de ser yo quien tendría llamar. Le hice saber que tenía por costumbre llevar mi teléfono móvil cuando voy a practicar natación. El gerente siguió en sus 'trece', negándose a realizar dicha llamada.

Me parece qué su actuación fue indecorosa y de una flagrante falta de profesionalidad, por su parte. Habría que recodarle a este trabajador que los usuarios/abonados somos sus clientes, y que la calidad de servicio hacia mí dejó mucho que desear.