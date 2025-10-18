LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Deficiente gestión en el C.D.M. Las Gaunas

Manuel Velasco Hernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:42

Comenta

Antes de nada, diré que llevo de abonado de Logroño Deporte desde 1997. Lamento verme en la obligación de escribir esta carta, exponiendo lo siguiente. ... El pasado 15 de octubre, me disponía, como cada miércoles, a hacer uso de la piscina cubierta de dicho polideportivo con la sorpresa de que el personal socorrista de dicha piscina estaba en huelga por el asunto de Palestina. A la entrada, el pessrsonal administrativo me comunicó que hasta dentro de dos horas no podía hacer uso de la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2 «La Rioja es un paraíso para mí, me ha dado sosiego y tranquilidad»
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4

    La rebelión de las aulas
  5. 5

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  6. 6

    Las claves del crimen de Los Lirios
  7. 7 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  8. 8 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  9. 9

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  10. 10

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Deficiente gestión en el C.D.M. Las Gaunas