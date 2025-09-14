LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Las oficinas del siglo XXI

Luis Ruiz de Ojeda y Moreno

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:07

Me he dirigido a las oficinas del Ayuntamiento de Logroño para realizar unas gestiones y al traspasar el umbral me he sentido transportado a la ... indigencia del tercer mundo, al desprecio, la vergüenza y la indignación que pretendo reflejar en estas líneas. Entiendo que para los que gobiernan, los ciudadanos seamos una papeleta con patas en período electoral y su víspera, y que seamos la misma papeleta, pero de papel higiénico, el resto del tiempo. Asumo que aquellos que por sus méritos jamás habrían podido comer caliente y sólo gracias a sus intrigas han llegado teman que se les acabe el chollo. Lo que no me cabe en la cabeza es que en Logroño, en 2025, al entrar a las oficinas de su consistorio, me tropiece con una interminable cola de pacientes y despreciados ciudadanos esperando a coger –de dos únicas máquinas expendedoras con asesor incluido– un ticket para poder unirse, en caso de que no se hayan acabado los números, al incontable montón de desgraciados que se despliegan en el gran vestíbulo de los apestados esperando. Si uno tiene suerte hará su gestión habiendo perdido la mañana que nadie le devolverá, y si no tendrá que sufrir nuevamente el calvario que he contado. Y todo esto multiplicado para las personas mayores, los que tiene discapacidad o los inmigrantes. Hay otro sistema que consiste en que usted se haga funcionario discontinuo y realice desde casa las gestiones –si es capaz de sortear la gincana de la página web– para que no se les acumule el trabajo y pueda haber más liberados sindicales. En fin, si tiene que acudir al Ayuntamiento y no puede dejar la gestión para el día anterior a las elecciones, ármese de paciencia o inténtelo llevando un jamón para quien corresponda.

