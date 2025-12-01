LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Las catalpas en el Hospital San Pedro

Luis Enrique Sobrino Díez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:35

Comenta

La catalpa es un árbol originario de zonas templadas de Norteamérica y Asia central que no se ha adaptado a nuestro clima. Si usted se ... dirige a pie hacia el Hospital San Pedro, en el barrio de La Estrella, fíjese que alrededor de ese coqueto parque se distribuyen aproximadamente treinta catalpas agonizantes, con apenas unas hojas amarillas en sus extrañas y negruzcas ramas: están enfermas, no se han adaptado, lo hemos contemplado durante años, pero nadie parece haber observado la lenta muerte de estos ejemplares. Hace unas décadas se plantaron catalpas en Vara de Rey, y el resultado fue el mismo: comienzan a languidecer, excretan una lluvia de gotas pegajosas que deja perdidos los coches, y mueren lentamente. Nada hemos aprendido, tenemos memoria de pez, tres segundos son suficientes para olvidar.

