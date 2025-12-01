Las catalpas en el Hospital San Pedro

Comenta Compartir

La catalpa es un árbol originario de zonas templadas de Norteamérica y Asia central que no se ha adaptado a nuestro clima. Si usted se ... dirige a pie hacia el Hospital San Pedro, en el barrio de La Estrella, fíjese que alrededor de ese coqueto parque se distribuyen aproximadamente treinta catalpas agonizantes, con apenas unas hojas amarillas en sus extrañas y negruzcas ramas: están enfermas, no se han adaptado, lo hemos contemplado durante años, pero nadie parece haber observado la lenta muerte de estos ejemplares. Hace unas décadas se plantaron catalpas en Vara de Rey, y el resultado fue el mismo: comienzan a languidecer, excretan una lluvia de gotas pegajosas que deja perdidos los coches, y mueren lentamente. Nada hemos aprendido, tenemos memoria de pez, tres segundos son suficientes para olvidar.

Son miles los ciudadanos que acuden a diario al hospital, y qué menos que ofrecerles a ellos y a los lugareños un agradable entorno arbolado, en lugar de la deprimente vista de unos árboles en decadencia. Ahora que el Ayuntamiento de Logroño se ha decidido a reverdecer la ciudad con anillos verdes, o rellenar los alcorques vacíos en lugar de taparlos con cemento, le invito a que aproveche esta gran iniciativa, dignifique el parque y el barrio, y cambie las catalpas de La Estrella por especies autóctonas, o que al menos se ajusten a nuestro clima. Castaños, abedules, tilos, moreras, madroños, o bien con esas bellas acacias que lucen tan sanas a la entrada del parque, y son un espectáculo de color en primavera. ¿Será capaz de algo tan bello?

