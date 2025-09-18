Pésimo estado de la carretera de Treviana
Luis Corcuera
Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:54
Los cinco kilómetros de la carretera autonómica LR-304, entre Treviana y la N-232, están en un estado lamentable, con cientos de baches abiertos ... y otros tantos bacheados formando pequeños montículos. La carretera necesita un nuevo asfaltado, que no se ha hecho en cincuenta años. Parece que se está esperando a que deje de usarse, para retirarle la categoria de carretera autonómica y dejarla como camino rural. Dejemos a un lado las bonitas palabras sobre los municipios que pierden población y pongámosles accesos dignos.
