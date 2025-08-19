Vuelta de tuerca al genocidio

Comenta Compartir

La octogésima edición de la Vuelta Ciclista a España volverá a contar entre sus participantes con el equipo de Israel Hich-Tech. La Rioja será, ... en su novena etapa, testigo de cómo buena parte de su geografía es atravesada por el equipo propiedad del empresario israelo-canadiense Sylvan Adams, conocido sionista que aplaude la ocupación, deportación y el exterminio de la población palestina. Asqueroso. No encuentro otro calificativo para describir el intento de normalización y lavado de cara de una ideología y praxis criminal por parte de los organizadores de esta competición deportiva, que en su papel están contando con el beneplácito de las autoridades políticas. Hemos tenido que soportar hasta la náusea que las mismas instituciones que han apartado toda expresión cultural o deportiva rusa de eventos internacionales, incluido los Juegos Olímpicos, no tengan empacho en recibir como simples deportistas a quienes no son otras cosa que embajadores del supremacismo sionista. Cuando a nuestras autoridades políticas se les llena la boca sobre la importancia del deporte como transmisor de valores o acerca de la defensa de los Derechos Humanos y demás pamplinas, nos queda claro que toda esta verborrea no afecta al pueblo palestino ni a sus verdugos, cuyas bicicletas van a atravesar nuestras carreteras dejando un generoso rastro de sangre.

