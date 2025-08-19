LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Vuelta de tuerca al genocidio

Lucía Gómez Valgañón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:24

La octogésima edición de la Vuelta Ciclista a España volverá a contar entre sus participantes con el equipo de Israel Hich-Tech. La Rioja será, ... en su novena etapa, testigo de cómo buena parte de su geografía es atravesada por el equipo propiedad del empresario israelo-canadiense Sylvan Adams, conocido sionista que aplaude la ocupación, deportación y el exterminio de la población palestina. Asqueroso. No encuentro otro calificativo para describir el intento de normalización y lavado de cara de una ideología y praxis criminal por parte de los organizadores de esta competición deportiva, que en su papel están contando con el beneplácito de las autoridades políticas. Hemos tenido que soportar hasta la náusea que las mismas instituciones que han apartado toda expresión cultural o deportiva rusa de eventos internacionales, incluido los Juegos Olímpicos, no tengan empacho en recibir como simples deportistas a quienes no son otras cosa que embajadores del supremacismo sionista. Cuando a nuestras autoridades políticas se les llena la boca sobre la importancia del deporte como transmisor de valores o acerca de la defensa de los Derechos Humanos y demás pamplinas, nos queda claro que toda esta verborrea no afecta al pueblo palestino ni a sus verdugos, cuyas bicicletas van a atravesar nuestras carreteras dejando un generoso rastro de sangre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El más antiguo de Logroño
  4. 4 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  5. 5 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja
  6. 6 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  7. 7 Un muerto y un herido al volcar una motobomba en los incendios de León
  8. 8

    La terapia contra el cáncer con forma de campamento
  9. 9

    Más de 870 bares se reparten las 1.577 tragaperras que todavía hay en La Rioja
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vuelta de tuerca al genocidio