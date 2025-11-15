Hablar de terrorismo

Comenta Compartir

En una superficie trece veces inferior a La Rioja recluyamos forzosamente a la población de nuestra comunidad, multiplicada por cuatro. Cerrada a cal y canto ... a voluntad de soldados extranjeros, sin capacidad de decisión sobre su espacio aéreo o marítimo. Sin comerciar lo que considere oportuno y con quien le parezca, con sus habitantes impedidos de visitar a familiares o amigos de quienes apenas les separan 45 kilómetros. Con impunidad por parte de las fuerzas de ocupación para secuestrar o asesinar a cualquier persona, fueran hombres, mujeres o niños. Estas son pinceladas de la situación que atravesaban los residentes del territorio palestino de Gaza hasta octubre de 2023. Y a buena parte del mundo parecía importarle bien poco lo que se estaba allí perpetrando, como en el resto de Palestina, a juzgar el nulo interés por denunciar y ponerle freno. Dos años después, restemos cerca de 100.000 habitantes entre muertos y exiliados, y restemos igualmente el 85% de las viviendas, y más del 90% de la infraestructura educativa o sanitaria. Sin electricidad, sin conducciones de agua. Nada más que escombros y restos humanos sepultados. El derecho internacional reconoce que los pueblos sometidos bajo dominación colonial o extranjera tienen legitimidad para oponer resistencia a quienes les privan de su derecho a la autodeterminación. La entidad sionista y sus voceros mediáticos podrán desgañitarse hablando del terrorismo de Hamás y de antisemitismo. Y entonces, ¿cómo definir los actos israelíes desde 1948?

