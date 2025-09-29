LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

¿Quién da más?

Laura Domínguez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:54

Martes; día laboral; 01.30 horas de la madrugada: ¡¡charanga!! Durante una hora estuvieron recorriendo dos calles del casco viejo de Logroño. ¿Por qué no ... se van a animar la noche a Gran Vía, San Antón, debajo de la casa del alcalde...? ¿Tanto cuesta respetar el descanso? Es increíble que tengamos que hablar siempre de lo mismo y en la misma parte de la ciudad. Batucada y charangas. ¿Quién da más?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adriana, la primera danzadora de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    Entre billares y tortillas
  5. 5 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  6. 6

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  7. 7

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  8. 8 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  9. 9 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  10. 10 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Quién da más?