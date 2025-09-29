¿Quién da más?
Laura Domínguez
Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:54
Martes; día laboral; 01.30 horas de la madrugada: ¡¡charanga!! Durante una hora estuvieron recorriendo dos calles del casco viejo de Logroño. ¿Por qué no ... se van a animar la noche a Gran Vía, San Antón, debajo de la casa del alcalde...? ¿Tanto cuesta respetar el descanso? Es increíble que tengamos que hablar siempre de lo mismo y en la misma parte de la ciudad. Batucada y charangas. ¿Quién da más?
