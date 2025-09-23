Propuestas de una vecina del centro urbano
Laura Domínguez
Martes, 23 de septiembre 2025, 22:26
Ya estamos en las fiestas mateas. Fechas deseadas por unos y odiadas por otros. Semana difícil para los que viven en el centro. Intentaremos sobrevivir ... para poder rendir en el trabajo y confiamos en que todo el alboroto surgido lleve al Ayuntamiento a tomar alguna decisión como por ejemplo colocar muchos WCs en la zona, controlar el volumen de los espectáculos, los accesos a bares y locales... En definitiva, lo mismo de siempre pero, como nunca se hace, repetimos petición.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.