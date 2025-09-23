LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Propuestas de una vecina del centro urbano

Laura Domínguez

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:26

Ya estamos en las fiestas mateas. Fechas deseadas por unos y odiadas por otros. Semana difícil para los que viven en el centro. Intentaremos sobrevivir ... para poder rendir en el trabajo y confiamos en que todo el alboroto surgido lleve al Ayuntamiento a tomar alguna decisión como por ejemplo colocar muchos WCs en la zona, controlar el volumen de los espectáculos, los accesos a bares y locales... En definitiva, lo mismo de siempre pero, como nunca se hace, repetimos petición.

