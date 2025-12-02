LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Las basuras de la plaza

Laura Domínguez

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:02

Es descorazonador llegar a la Plaza del Mercado con la basura separada y encontrar, otra vez, los contenedores soterrados inutilizados. Nos obligan a dejar las ... bolsas en contenedores provisionales del mismo color, sin separación real, como si el esfuerzo de reciclar en casa no sirviera para nada. Nadie explica qué ocurre ni cuándo se solucionará esta situación que se repite una y otra vez. La Plaza del Mercado es un lugar emblemático del barrio y debería contar con los mismos servicios que el resto de la ciudad. Los vecinos cumplimos separando los residuos; ahora falta que la administración cumpla con nosotros y garantice un sistema de reciclaje que funcione.

larioja Las basuras de la plaza