Cartas a la directora

El Club Náutico pierde el rumbo

Juan Climaco Rubio

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:36

Los veraneantes de Cameros contamos con un privilegio cada vez más escaso en España: la posibilidad de disfrutar de veranos templados, rodeados de naturaleza, en ... un entorno que combina la belleza del paisaje con el acceso a instalaciones públicas de calidad. Entre estos recursos, el Club Náutico de El Rasillo ha sido durante más de 25 años un pilar para la vida estival de cientos de familias riojanas. Nuestros hijos han aprendido allí a nadar, a navegar y a respetar el medio ambiente. Mi mujer y yo nos iniciamos en el windsurf allí hace pocos años. No era solo un club: era una escuela de verano para aprender valores y habilidades. Por eso, ha sido una profunda decepción comprobar que este año, tras un cambio en la concesión gestionado por la Consejería de Turismo, el Club ha pasado a manos de un equipo sin experiencia ni acreditación en actividades náuticas. El resultado ha sido lamentable: la actividad náutica ha desaparecido casi por completo –reducida al mero alquiler de pedalós–, las instalaciones muestran un nivel alarmante de deterioro (baños, almacenes y espacios públicos descuidados), y lo que fue un lugar de encuentro e iniciación deportiva se ha transformado en un espacio sin identidad ni propósito. No se trata solo de una mala temporada. Se trata de una pérdida colectiva para la comarca, que afecta tanto al turismo sostenible como a la educación y la actividad física de las nuevas generaciones. Es imprescindible que la Consejería revise sus criterios de adjudicación y priorice la competencia técnica, la trayectoria y el compromiso con el entorno. Confío en que se corrija esta situación de cara al curso que viene, para que volvamos a contar con un Club Náutico digno de ese nombre, al servicio de los ciudadanos y el extraordinario patrimonio natural que compartimos.

