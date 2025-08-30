Suciedad en Logroño

Comenta Compartir

Logroño ya no es lo que era. Se ha convertido en una ciudad sucia, maloliente y ruidosa. Las aceras están sucias y resbaladizas, los olores ... se perciben a cientos de metros y, el ruido, el ruido ya es punto y aparte con el trasiego constante de camiones recogiendo los contenedores a todas horas de la noche y madrugada. Y es que Logroño tiene un problema con los miles de contenedores repartidos y acumulados por las calles para dejar libres las avenidas para los carriles para 'imbíciles' sin apenas uso y la invasión de jardines y entuertos en medio de estas, cuyo único cometido es producir atascos, contaminación y accidentes. Para hacerse a la idea, en la calle Pérez Galdós hay 70 contenedores, ¡70!, cuando con la mitad sería mas que suficiente. De esta manera y alternando ubicaciones, la gente descansaría más, se eliminarían muchos olores y de paso los vecinos andarían algo más, que no viene mal. Logroño tiene un problema, bueno tres: la suciedad en las calles, los malos olores y el ruido que es ya contaminación acústica. El Ayuntamiento tiene que darse mucha prisa y solucionar esta desagradable situación o la ciudad se convertirá en un vertedero lleno de ratas donde nadie querrá vivir y nadie querrá venir. Ya hay gente que ha decidido vivir en los pueblos cercanos a Logroño, donde no existen estos problemas.

