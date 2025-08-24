LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

A quienes resisten, gracias

José Martínez

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:06

Al puñado de valientes diputados de la Knesset israelí que, aún a riesgo de ser expulsados del Parlamento para el que fueron elegidos o incluso ... de su propia integridad física, están alzando su voz contra el genocidio. A algunas de las familias de los prisioneros en manos de Hamas, que no sólo exigen el fin de la agresión sionista para ver liberados a sus seres queridos, sino que comprenden que lo que «su» gobierno está haciendo es, sencillamente, un asesinato en masa intolerable bajo la bastarda coartada de la cautividad de los suyos. A los refuseniks, objetores de conciencia que rechazan participar en un ejército sionista, maquinaria a quien se le ordena ocupar y asesinar a cualquier precio. A las decenas de militares israelíes que desgraciadamente se han quitado la vida tras servir en Gaza, al comprobar que no defendieron una causa justa, sino a un operativo destinado al exterminio y la población de todo un pueblo. A las organizaciones pacifistas, sindicales, políticas.... israelíes que, desgraciadamente de una forma minoritaria pero precisamente por ello más valiosa y valiente, están enfrentando los planes criminales del sionismo. A todos ellos, a todas ellas que desde el corazón de la bestia alzan su voz y se han puesto en pie de paz bajo una consigna que no puede ser más certera: «Me opongo a seguir ocupando un territorio que no nos pertenece».

