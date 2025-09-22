Palestina hoy como Varsovia ayer

Comenta Compartir

Nada tenían que perder. Habían sido hacinados en el 2,4% de la superficie de la ciudad, cuando representaban el 30% de la población. Habían ... sido despojados de sus derechos, y comenzaba a darse orden para su exterminio sistemático, a pesar de que muchos ya estaban muriendo en ese encierro a base de hambre y epidemias. Ante una nueva orden para su deportación, la resistencia toma el gueto bajo su control, expulsa a los ocupantes y, a pesar de ser conscientes de que sus posibilidades de éxito son nulas, enfrenta al ejército alemán para, según declaran sus proclamas, «no dejarse asesinar como ovejas en el matadero». Efectivamente, el contraataque de la Wehrmacht y las SS es terrible, y en cuatro días la resistencia es aplastada ¿Resultado? 13.000 muertos en combate, y 40.000 deportados a Treblinka. Sin embargo, mueren defendiendo su vida, y no entregándola gratis al llevarse por delante a cerca de 1.000 soldados nazis.

Hoy nadie tendría el cuajo de llamarles terroristas o fanáticos, ¿verdad? La población judía que se levantó en Varsovia en abril de 1943 merece nuestro homenaje eterno. Pues basta reflexionar un poco para trazar un paralelismo bien actual. Y quien no lo vea o no lo acepte, que responda a esta cuestión: ¿Qué se esperaba del pueblo palestino? ¿Que se dejase llevar como 'ovejas en el matadero' en silencio y sin perturbar a la biempensante comunidad internacional?

