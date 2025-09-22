LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Palestina hoy como Varsovia ayer

José Martínez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:15

Nada tenían que perder. Habían sido hacinados en el 2,4% de la superficie de la ciudad, cuando representaban el 30% de la población. Habían ... sido despojados de sus derechos, y comenzaba a darse orden para su exterminio sistemático, a pesar de que muchos ya estaban muriendo en ese encierro a base de hambre y epidemias. Ante una nueva orden para su deportación, la resistencia toma el gueto bajo su control, expulsa a los ocupantes y, a pesar de ser conscientes de que sus posibilidades de éxito son nulas, enfrenta al ejército alemán para, según declaran sus proclamas, «no dejarse asesinar como ovejas en el matadero». Efectivamente, el contraataque de la Wehrmacht y las SS es terrible, y en cuatro días la resistencia es aplastada ¿Resultado? 13.000 muertos en combate, y 40.000 deportados a Treblinka. Sin embargo, mueren defendiendo su vida, y no entregándola gratis al llevarse por delante a cerca de 1.000 soldados nazis.

