Cartas a la directora

En Gaza se asesina la información

José María Buzarra Cano

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:37

Sentado frente el televisor surfeo entre las olas grises de Gaza, la marea creciente de desigualdad y la niebla espesa de algunos políticos mediocres, siento ... la necesidad urgente de izar velas, filtrar el ruido y encontrar corrientes limpias que mantengan vivo mi pensamiento crítico. No sé si soy un pirata de sangre caliente o un bucanero de puerto incierto, pero lo cierto es que navego con el mando a distancia como timón, buscando orillas donde las noticias no me arponeen el ánimo. El asesinato de periodistas en directo es indignante. En este mar agitado, donde el mundo –guste o no a Estados Unidos– se ha vuelto multipolar, me debato entre complementar o sustituir la información que recibo... o bien sumergirme como un pez tímido y evitar la agitada superficie.

