LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Prebendas indecentes

José Manuel Mingo Jiménez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

El pasado 11 de noviembre, Carlos Mazón acudió a la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas. Su actitud se puede calificar ... como «chulesca». No asumió ninguna responsabilidad, no aclaró qué estuvo haciendo tan infausto día mientras sus convecinos morían ahogados. Su frase «Operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia» pesará sobre lo que le queda de su conciencia. ¡Y se quedó tan ancho! Cuando terminó tan infausta intervención, hubo un detalle que me dejó frío como el hielo: ¡Le estaba esperando un coche oficial y un chófer! Si esto era poco, como expresidente también tiene derecho a una oficina y un salario de casi 92.000 euros anuales. Seguro que se me olvida algún privilegio más. Si para subirse sus cuantiosos sueldos, la clase política (de todo el arco parlamentario) se pone de acuerdo enseguida, ¿a qué esperan para eliminar esas prebendas tan indecentes como inmorales? Están tardando, señorías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    El paraíso riojano del cachopo
  6. 6

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  7. 7

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  8. 8

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  9. 9 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Prebendas indecentes