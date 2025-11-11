Agradecimiento a la doctora Flaño
José Luis Sáenz
Martes, 11 de noviembre 2025, 21:18
Quisiera aprovechar estas líneas para expresar mi más sincero agradecimiento hacia la doctora Cristina Flaño, médica de Urgencias del Hospital San Pedro. Hace poco tuve ... que acudir a este Servicio y me encontré con una gran profesional. Además de demostrar una gran competencia médica, supo ofrecer algo que no siempre se encuentra: empatía, cercanía y humanidad. Su trato amable y su forma de explicar cada paso me dio tranquilidad. En medio del cansancio, las prisas y la presión que se vive en Urgencias, la doctora Flaño mantuvo siempre una sonrisa y me demostró que tiene una enorme vocación y un gran corazón. Gracias por todo.
José Luis Sáenz
