Un caso real

El día 4 tuve que ser trasladado en ambulancia e ingresar por urgencias, como es normal en estos casos a uno de los boxes y, ... tras tardar lo suyo, hacerme las pertinentes pruebas. Después de unas horas, fui trasladado a otro box. El doctor que me atendió me comunicó que me tenían que trasladar a planta, que podría tardar como una hora. Hete aquí que, en vez de subirme, me llevan a otro box, este ocupado por otras dos personas. Al cabo de unas horas, soy trasladado a una planta inferior denominada PH; aquí permanezco hasta el día siguiente que es cuando me suben (sobre las doce de la noche) por fin, a planta, donde permanezco hasta el día 8 que es cuando me dan de alta tras ser atendido por tres médicos distintos. El traslado entonces a mi domicilio tenía que haberse hecho en ambulancia, advirtiéndome de que podía tardar un rato en recogerme. Como no permiten que el acompañante vaya contigo (en este caso era mi señora) recogimos todas nuestras pertenencias y ella se vino a casa en bus para llegar antes. A las siete de la tarde empecé a impacientarme, pues aún seguía allí esperando. Logré hacerme con el número de teléfono del servicio de ambulancias, y desde allí me dijeron no tenían ningún aviso con mi nombre. A través del timbre de habitaciones, llamo para que me expliquen cómo es posible no se hubiera solicitado dicho servicio, asegurándome que sí se había hecho. Total, culpa de nadie. Visto lo visto, a eso de las ocho menos cuarto pedí un taxi que tardó hora y cuarto en venir. Con tanto tiempo perdido para trasladarme de un box a otro, no me extraña que se colapsen en Urgencias o que digan que no hay habitaciones libres en planta.

