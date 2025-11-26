La Justicia
José Díaz Arnáez
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:59
Dice la Constitución que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En consecuencia, el Fiscal General del Estado ha sido condenado por ... la abrumadora cantidad y calidad de pruebas presentadas en el juicio. Aplaudo al tribunal. No podía hacer otra cosa ante las siguientes pruebas. Primera: (?) Será que estoy en una edad provecta y mi memoria tiene fallos. Todos ustedes pueden suplir esta amnesia: vayan enumerando las pruebas.
