Joaquín S. Matute
Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:23
No. El titular no es un resultado deportivo; es la diferencia entre el número de paquetes de sanciones impuestos a Rusia por su intervención en ... Ucrania, y las implementadas a Israel por «lo de Gaza». Si no conociéramos la inmaculada hoja democrática de servicios de la UE y sus mandamases en general, y los desvelos por la libertad y los derechos humanos de Ursula Von der Leyen en particular, pareciera que todos a una conforman un hatajo de cínicos que están permitiendo el exterminio físico y nacional del pueblo palestino. Sus propios informes reconocen los crímenes a la vez que afirman no querer hacer absolutamente nada que moleste a la entidad sionista. Superfluo añadir mucho más
