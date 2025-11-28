LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

+ 35 años en el PR

Javier Villar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

Queridos amigos y excompañeros del Partido Riojano. Señora presidenta en funciones Montserrat Bañares. Después de 35 años de militancia en el PR y entrega voluntaria, ... desinteresada, solo por convencimiento personal de que era la mejor manera de defender mi pensamiento político y mis ideales trabajando por mejorar esta tierra, sus pueblos y sus gentes, el 20 de noviembre causé baja en el PR, con todo el dolor de mi corazón, después de tantos años de entrega como candidato al Ayuntamiento, Parlamento, Secretario de Cultura, Miembro de la Ejecutiva y la Permanente, miembro de las Juntas de Distrito y habitual colaborador con Rubén Antoñanzas. Tras las elecciones de mayo del 23, el partido fue a la deriva sin convocarse ningún órgano democrático del mismo, incumpliendo gravemente los estatutos. Y nos encontramos a fecha de hoy con un congreso antidemocrático, donde el principal objetivo es legalizar la salida del anterior presidente Rubén, blanquear todas las irregularidades, meter en el PR a elementos de un partido sospechoso de venir de la ultraderecha y seguir como si nada hubiera pasado. Yo y muchos de mis compañeros no queremos ser testigos de semejante farsa organizada por Rita Beltrán. Con toda la tristeza que esto me produce, presento mi baja en el partido.

