La Guardia Civil ha cumplido 181 años desde que el Duque de Ahumada la fundara. Nunca han corrido buenos tiempos para la Benemérita aunque el ... triple propósito que se le encomendó y asumió –eliminar el bandolerismo, proteger la propiedad y mantener el orden– se cumplió con lealtad, firmeza y honestidad. A pesar de esa certeza y entrega incondicional al pueblo al que pertenece el espíritu estoico de este Cuerpo, aún así la obsesión del poder por intentar eliminarla ha estado siempre pendiendo como la espada de Damocles sobre su cabeza. No es difícil comprender los motivos por los que algunos políticos en la Segunda República apostaron disolver la Guardia Civil, con la excusa de que esta fuerza sólo servía a la burguesía. Un poco más tarde, el jefe de Estado también tuvo el decreto de disolución sobre la mesa. Su argumento no fue menos peregrino que el de los anteriores. Actualmente, la competente UCO sigue cumpliendo fielmente las órdenes que los jueces le encomiendan como policía judicial que son por ser guardias civiles, limitándose a investigar y esclarecer la verdad. Ahora, hablar de disolución con un gobierno democrático como el actual no viene al caso, ya que existen otras formas que difieren poco de las intenciones de los anteriores. Querida Guardia Civil la del tricornio de charol, no desfallezcas porque tú, la caminera con tu verde capa volverás a proteger al afligido como siempre has hecho, porque eres política sin bajeza y el honor será siempre tu principal divisa. Felicidades en vuestro día y que la Virgen del Pilar, la patrona, os proteja.

