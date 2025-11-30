LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Los muertos no se tocan

Javier Valdelvira

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Ahora, aquí en nuestra patria, una mayoría de quienes nos dimos una Constitución en 1978 –y casi 47 años después nos aferramos a ella como ... paradigma de las verdaderas libertades que residen en el pueblo y para el pueblo– celebramos el 6 de diciembre la Carta Magna con sus fallos, pero también sus infinitamente más aciertos que han logrado el bagaje más próspero y libre de toda nuestra historia. Los puros, los nuevos cátaros, no celebrarán este día porque sus mundos virtuales del bulo, fango y tabloides que es por donde acceden a su universo, no es otro que el de un Estado iliberal/asimétrico cojo de poderes. Tanto el Legislativo como el Judicial son imprescindibles junto al Ejecutivo para continuar viviendo sin metaverso, sin manoseo de la justicia y dando voz al pueblo en la Cámara baja y las urnas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 114.000 euros
  4. 4 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  5. 5

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  6. 6

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  7. 7

    Diseño riojano que pisa fuerte
  8. 8

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  9. 9 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  10. 10 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los muertos no se tocan