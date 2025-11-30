Comenta Compartir

Ahora, aquí en nuestra patria, una mayoría de quienes nos dimos una Constitución en 1978 –y casi 47 años después nos aferramos a ella como ... paradigma de las verdaderas libertades que residen en el pueblo y para el pueblo– celebramos el 6 de diciembre la Carta Magna con sus fallos, pero también sus infinitamente más aciertos que han logrado el bagaje más próspero y libre de toda nuestra historia. Los puros, los nuevos cátaros, no celebrarán este día porque sus mundos virtuales del bulo, fango y tabloides que es por donde acceden a su universo, no es otro que el de un Estado iliberal/asimétrico cojo de poderes. Tanto el Legislativo como el Judicial son imprescindibles junto al Ejecutivo para continuar viviendo sin metaverso, sin manoseo de la justicia y dando voz al pueblo en la Cámara baja y las urnas.

La obsesión de resucitar a una momia que hace 50 años murió en su cama y que los del «ganar el relato» utilizan como gólem de barro en defensa de una memoria que el abrazo ya soldó en nuestra modélica Transición me lleva a recomendarle al presidente Sánchez, parafraseando al genial Azcona: «¡Los muertos no se tocan, nene!»

