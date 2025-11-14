Agravio a García Lorca, De la O Lejárraga y Miguel Hernández
Javier Ubago Sancho
Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:20
Si cualquiera de estos tres ilustres escritores viera el estado de las calles que Logroño les ha dedicado, difícilmente se sentiría homenajeado. Las tres zonas ... presentan un abandono total en cuanto a servicios. Los servicios municipales brillan por su ausencia, aunque para cobrar tributos sí aparecen raudos. El parque de Miguel Hernández lleva años cercado por unas obras de apartamentos turísticos paralizadas, entre vallas oxidadas, maleza y residuos. Las travesías peatonales entre la calle La Campa y María de la O Lejárraga permanecen sucias, pues sólo se limpian las vías principales. Las aves, sin control, anidan y ensucian constantemente; los perros, sin vigilancia, hacen sus necesidades en los escasos restos de jardines o en portales. Lo que fueron zonas ajardinadas hoy son espacios descuidados, invadidos por la dejadez.
Tal vez nuestros tres homenajeados se sentirían mejor si sus nombres lucieran en lugares cuidados, quizá en pleno centro.
