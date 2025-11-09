LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Mirar por el ciudadano

Javier Barrena Echebarrena

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

Por cuestiones que no vienen al caso con 62 años he decido prejubilarme vendiendo la parte de mi negocio a una empleada, una comunidad de ... bienes. Se realizan todos los trámites, baja y petición de convenio especial de la Seguridad Social para seguir pagándola hasta los 65 años y obtener el 100% anhelado por un autónomo. Escritura en Notaría, pendiente de saber la cuantía desde el día 24 de octubre, que es cuando se realizó. Documento de baja de actividad empresarial hecho en fecha y pendiente de notificar por parte de la Agencia Tributaria porque todavía no se han hecho efectivos los impuestos correspondientes. Día 3 de noviembre, recibo notificación de oficio de la Seguridad Social diciéndome que me había dado de baja, pero sigo estando de alta en la actividad y según el artículo tal, me tenía que haber dado de baja, cuestión que está hecha, como he explicado. Entonces tengo 10 días de plazo para alegar y si no me vuelven a dar de alta, con lo que conlleva: volver a repetir todos los trámites realizados. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar viviendo así los ciudadanos como que eres el culpable hasta que no se demuestre lo contrario? ¿No se puede preguntar antes de lanzar el oficio a la Agencia Tributaria qué ocurre o ha ocurrido con ese NIF? Contacto entre administraciones, señores. Antes al ciudadano le movían de ventanilla en ventanilla, ahora es de trámite digital en trámite digital, pero seguimos igual con el susto y la desesperación en el cuerpo de los de siempre para los de siempre. Quiero denunciar la facilidad con que se notifica sin recabar las informaciones pertinentes de otras administraciones y la petición de documentos que tiene la Administración de un ciudadano que se siguen solicitando a pesar de ir en contra de la ley. ¡Basta ya!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  4. 4 Dos generaciones y un destino: la viña
  5. 5 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  7. 7 El marcador | Los resultados de la jornada
  8. 8

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  9. 9

    Brigitte no tiene pene
  10. 10

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mirar por el ciudadano