Mirar por el ciudadano

Por cuestiones que no vienen al caso con 62 años he decido prejubilarme vendiendo la parte de mi negocio a una empleada, una comunidad de ... bienes. Se realizan todos los trámites, baja y petición de convenio especial de la Seguridad Social para seguir pagándola hasta los 65 años y obtener el 100% anhelado por un autónomo. Escritura en Notaría, pendiente de saber la cuantía desde el día 24 de octubre, que es cuando se realizó. Documento de baja de actividad empresarial hecho en fecha y pendiente de notificar por parte de la Agencia Tributaria porque todavía no se han hecho efectivos los impuestos correspondientes. Día 3 de noviembre, recibo notificación de oficio de la Seguridad Social diciéndome que me había dado de baja, pero sigo estando de alta en la actividad y según el artículo tal, me tenía que haber dado de baja, cuestión que está hecha, como he explicado. Entonces tengo 10 días de plazo para alegar y si no me vuelven a dar de alta, con lo que conlleva: volver a repetir todos los trámites realizados. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar viviendo así los ciudadanos como que eres el culpable hasta que no se demuestre lo contrario? ¿No se puede preguntar antes de lanzar el oficio a la Agencia Tributaria qué ocurre o ha ocurrido con ese NIF? Contacto entre administraciones, señores. Antes al ciudadano le movían de ventanilla en ventanilla, ahora es de trámite digital en trámite digital, pero seguimos igual con el susto y la desesperación en el cuerpo de los de siempre para los de siempre. Quiero denunciar la facilidad con que se notifica sin recabar las informaciones pertinentes de otras administraciones y la petición de documentos que tiene la Administración de un ciudadano que se siguen solicitando a pesar de ir en contra de la ley. ¡Basta ya!

