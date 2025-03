Me hacen sentir que soy una delincuente

Comenta Compartir

Les aseguro que así me siento últimamente con las nefastas políticas que el gobierno y el ayuntamiento están aplicando contra los dueños de los perros ... en Logroño. Lo primero que hizo el señor Capellán fue derogar una ley de protección animal puntera en España y que era ejemplo para otras comunidades. Ahora el ayuntamiento está aplicando, día sí día también, un acoso a los que paseamos a nuestros perros tranquilamente por los parques de Logroño. Sí, así me siento siendo una ciudadana que paga sus impuestos, tiene a su perro educado y sabe perfectamente dónde puede llevarlo suelto. Estas políticas van a traer consecuencias. Por una parte, el abandono de perros por el hartazgo y las complicaciones que nos están poniendo. No les preocupa en absoluto, ya están las protectoras para solucionarlo a pesar de que están hasta arriba de animales abandonados. Por otra, perros estresados porque no pueden correr libremente después de estar encerrados en sus casas mientras sus dueños trabajan. Tampoco les preocupa: se sanciona a los dueños por los ladridos y solventado.

Basta ya de criminalizarnos, mejor solucionen otros temas más preocupantes como la falta de civismo que tanto abunda últimamente. Miren al resto de Europa para copiar políticas más respetuosas con la tenencia de mascotas en las ciudades. Y ya de paso, dense una vuelta por algunos pueblos de nuestra comunidad donde muchos perros viven hacinados incumpliendo la mal llamada ley de bienestar animal. Allí quiero yo ver las sanciones.

Temas

Perros

Logroño