LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Infancias despedazadas

Ignacio Azparren Tellería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:31

Ojalá nunca hubiera sido necesario oír hablar de Asma, Baraa, Sewar, Jana o Malik. Ojalá sus infancias hubieran transcurrido por la senda de la normalidad, ... con sus juegos de niños, sus ilusiones, sus preguntas sin respuesta e incluso sus peleas y rabietas. No ha sido así, y no como consecuencia de una buena causa, sino por el hecho de que sus incipientes vidas se han cruzado con la peor cara del ser humano. Ellos son solo una minúscula muestra de los miles de niños y niñas que malviven en el infierno en el que Israel ha convertido Gaza. Ahí no hay piedad, ni misericordia, solo maldad e inhumanidad. Tampoco hay un conflicto bélico, sino un proceso orquestado de exterminio de un pueblo con el cómplice silencio de gran parte del mundo. Estos pequeños infantes y los miles que les acompañan se han convertido en pasto del hambre y la desnutrición que ya campan a sus anchas, mientras la poliomielitis y otras infecciones complementan la labor de la hambruna, a falta de vacunas y medicamentos. Parece una película de terror o una pesadilla, sin embargo, es tan real como la vida de cualquier ser que hoy habita el planeta que nos acoge. Resulta descorazonador y tremendamente decepcionante ser testigos de la barbarie que los humanos somos capaces de generar. Se dice que lo que nos diferencia de los demás animales es la razón, pero también es la emoción, que a veces se manifiesta a través de sentimientos como el odio, la envidia o la inquina hacia nuestros propios congéneres. La esperanza en nuestra especie se va diluyendo como la sal en el agua, solo una tenue luz reluce todavía en este interminable ocaso; la emiten aquellos que al pie del cañón trabajan sin descanso para proteger y salvar a los más vulnerables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  2. 2 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  3. 3 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  4. 4 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  5. 5

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  6. 6

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  7. 7 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  8. 8 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Infancias despedazadas