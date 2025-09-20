Infancias despedazadas

Comenta Compartir

Ojalá nunca hubiera sido necesario oír hablar de Asma, Baraa, Sewar, Jana o Malik. Ojalá sus infancias hubieran transcurrido por la senda de la normalidad, ... con sus juegos de niños, sus ilusiones, sus preguntas sin respuesta e incluso sus peleas y rabietas. No ha sido así, y no como consecuencia de una buena causa, sino por el hecho de que sus incipientes vidas se han cruzado con la peor cara del ser humano. Ellos son solo una minúscula muestra de los miles de niños y niñas que malviven en el infierno en el que Israel ha convertido Gaza. Ahí no hay piedad, ni misericordia, solo maldad e inhumanidad. Tampoco hay un conflicto bélico, sino un proceso orquestado de exterminio de un pueblo con el cómplice silencio de gran parte del mundo. Estos pequeños infantes y los miles que les acompañan se han convertido en pasto del hambre y la desnutrición que ya campan a sus anchas, mientras la poliomielitis y otras infecciones complementan la labor de la hambruna, a falta de vacunas y medicamentos. Parece una película de terror o una pesadilla, sin embargo, es tan real como la vida de cualquier ser que hoy habita el planeta que nos acoge. Resulta descorazonador y tremendamente decepcionante ser testigos de la barbarie que los humanos somos capaces de generar. Se dice que lo que nos diferencia de los demás animales es la razón, pero también es la emoción, que a veces se manifiesta a través de sentimientos como el odio, la envidia o la inquina hacia nuestros propios congéneres. La esperanza en nuestra especie se va diluyendo como la sal en el agua, solo una tenue luz reluce todavía en este interminable ocaso; la emiten aquellos que al pie del cañón trabajan sin descanso para proteger y salvar a los más vulnerables.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión