Cartas a la directora

Aquí y ahora

Ignacio Azparren Tellería

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:38

Los romanos utilizaban la locución 'hic et nunc', que significa 'aquí y ahora', para subrayar la importancia de vivir y concentrarse en el momento presente, ... en la experiencia inmediata con atención y conexión plenos. En las actuales circunstancias, bien pudiera servir esta antigua, que no anticuada idea, para contextualizar un propósito que cada vez es más necesario en el proceso educativo y formativo de los jóvenes: dirigir esfuerzos y acciones hacia la promoción de un adecuado uso de la tecnología que no arrebate la presencia mental y emocional de los alumnos y/o educandos en las experiencias más enriquecedoras del día a día.

