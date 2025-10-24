LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Desinformación en la sociedad de la información

Ignacio Azparren

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:45

Aunque existen dignas excepciones que no participan en la paradoja, en estos tiempos en los que la abundancia de información llega hasta los rincones más ... remotos, la desinformación avanza, supuestamente de forma inconsciente, hacia niveles inimaginables. Mucho de esto tiene que ver con la manera en la que entramos en contacto con la información recibida, pues ésta no invita a la profundización, ni a la reflexión sobre el contenido. Muy al contrario, la tendencia que de un tiempo a esta parte se deja vislumbrar apunta hacia el acopio de datos que suelen ser instrumentalizados para avalar posiciones ideológicas o puntos de vista sin reparar críticamente en ellos, lo cual favorece la polarización de las posturas. Este fenómeno es más que evidente no sólo en la política, sino también en ciertos medios de comunicación. En tal circunstancia, la adquisición de habilidades, recursos y estrategias para gestionar adecuadamente la avalancha informativa se percibe como muy relevante para superar nuestra vulnerabilidad ante el engaño.

