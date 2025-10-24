Desinformación en la sociedad de la información

Comenta Compartir

Aunque existen dignas excepciones que no participan en la paradoja, en estos tiempos en los que la abundancia de información llega hasta los rincones más ... remotos, la desinformación avanza, supuestamente de forma inconsciente, hacia niveles inimaginables. Mucho de esto tiene que ver con la manera en la que entramos en contacto con la información recibida, pues ésta no invita a la profundización, ni a la reflexión sobre el contenido. Muy al contrario, la tendencia que de un tiempo a esta parte se deja vislumbrar apunta hacia el acopio de datos que suelen ser instrumentalizados para avalar posiciones ideológicas o puntos de vista sin reparar críticamente en ellos, lo cual favorece la polarización de las posturas. Este fenómeno es más que evidente no sólo en la política, sino también en ciertos medios de comunicación. En tal circunstancia, la adquisición de habilidades, recursos y estrategias para gestionar adecuadamente la avalancha informativa se percibe como muy relevante para superar nuestra vulnerabilidad ante el engaño.

Por otro lado, la escasa profundización acarrea un conocimiento endeble, inconsistente y muchas veces irreal, ya que al no dirigir el foco hacia el contenido informativo, se descuida la exigencia o comprobación de su calidad y veracidad. A este panorama hay que añadir la proliferación de variopintos personajes en las redes sociales, cuyo propósito es el de proyectar y difundir mensajes o contenidos absolutamente ajenos a cualquier fundamento científico, que en forma de bulos tienen que ver con la salud, el medioambiente, el orden social, y otros ámbitos significativos de la vida. Contra cualquier pronóstico, el éxito de los mismos no es baladí y ya se detectan creencias en la población supuestamente desterradas en el siglo XXI. Son los charlatanes del tercer milenio que, aunque parezca mentira, comportan una plaga contra la que no es nada fácil luchar. Ignacio Azparren Tellería

