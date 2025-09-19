LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

En torno al uso del hiyab en los centros educativos

Gregorio Martín Bengoa

(Portavoz de Amnistía Internacional La Rioja)

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:41

Amnistía Internacional defiende con firmeza el derecho de las mujeres a decidir libremente si desean llevarlo o no y se opone tanto a su imposición ... obligatoria como a su prohibición. No adopta una postura específica sobre el uso del hiyab en sí, pero defiende el uso de símbolos y prendas religiosas y culturales como un elemento del derecho a manifestar la religión o las creencias. Un derecho que solo puede restringirse por ley y tener una finalidad legítima (proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos y los derechos y libertades de otras personas), demostrando que la restricción es necesaria y proporcionada para alcanzar dicha finalidad. Las autoridades escolares deben demostrar que la restricción cumple estos criterios y las autonómicas evaluarla conforme a ellos.

