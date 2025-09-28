LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

¿Hay temporeros?

Gerardo Villar

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:00

Hemos estado celebrando las fiestas de la vendimia y resulta curioso que no vi los racimitos que se echaron en la canasta de la Virgen ... de Valvanera. Aunque más fuerte me resulta no haber visto a los viñadores. ¿Cuántas personas de las que han desfilado en los diferentes actos y celebraciones tienen algo que ver con las uvas? La vendimia es dura, sobre todo cuando se hace con frío o con lluvia. Cierto es que quienes llegan a nuestra tierra a vendimiar tienen un lugar digno para dormir y se van mejorando muchísimo las condiciones laborales. No olvidemos que el centro de la fiesta son los agricultores y, en concreto las personas que recogen la uva. Los mismos que, mientras unos están de celebración, siguen trabajando en el renque. ¿Cuándo se les va a hacer un homenaje de gratitud? El mejor tributo es un jornal digno, condiciones humanas para su vida y un reconocimiento a la altura de su labor.

