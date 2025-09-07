El sentido de las fiestas

Estupendo porque han sido celebraciones que han alegrado a los vecinos, los bailes, la fiesta, las tradiciones. Hemos dado la sensación y la realidad de ... pueblos y ciudades con vida y unión.

Pero he echado en falta que se hablara más sobre el origen y la razón de esas fiestas. Sí que se han expresado las manifestaciones religiosas, pero he echado en falta la raíz creyente. He echado en falta una profundidad de fe cristiana. ¿Hemos descubierto y dado a conocer el sentido cristiano que yace en esas fiestas? ¿Hemos descubierto el espíritu de Evangelio que hay en el fondo?

Si viviésemos el contenido evangélico que hay en cada santo, en cada fiesta, viviríamos la profundidad del mensaje evangélico, podría ser una ocasión de descubrir a Jesús y facetas del Evangelio. Sí que hay un aspecto que siento: en cantidad de comunicación de bienes, compartir entre los pobres, donativos, ocasiones de colaboración... Ocasiones se vivir la fe. Las personas mayores podemos anunciar a los más jóvenes lo que nosotros hemos conocido y vivido en cada fiesta, cada celebración. Una oportunidad para enseñar a Jesús. Hoy con otro estilo.