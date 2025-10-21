Trump logra una tregua en Gaza

Comenta Compartir

Qué difícil resulta hablar o escribir acerca del presidente Trump sin caer en epítetos peyorativos o laudatorios. Su proyecto de alcanzar la paz entre israelíes ... y palestinos, de momento, ha cristalizado, no era una utopía; no puede calificarse exagerado afirmar que lo logrado hasta ahora, una tregua incipiente, una llama humilde que tilila asustadiza, es una proeza. Ha conseguido que el fragor de las armas haya enmudecido, los bombardeos no iluminen la noche, las sirenas no ululen, los niños correteen confiados, la sangre no corra a raudales, la muerte no se enseñoree. Una rama de olivo ha germinado en el suelo calcinado; roguemos para que se convierta en un feraz, fecundo y ubérrimo olivar de vida, paz y prosperidad para unos y otros, no olvidando quién lo ha propiciado.

