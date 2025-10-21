LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Trump logra una tregua en Gaza

Francisco Javier Sáenz Martínez

Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Qué difícil resulta hablar o escribir acerca del presidente Trump sin caer en epítetos peyorativos o laudatorios. Su proyecto de alcanzar la paz entre israelíes ... y palestinos, de momento, ha cristalizado, no era una utopía; no puede calificarse exagerado afirmar que lo logrado hasta ahora, una tregua incipiente, una llama humilde que tilila asustadiza, es una proeza. Ha conseguido que el fragor de las armas haya enmudecido, los bombardeos no iluminen la noche, las sirenas no ululen, los niños correteen confiados, la sangre no corra a raudales, la muerte no se enseñoree. Una rama de olivo ha germinado en el suelo calcinado; roguemos para que se convierta en un feraz, fecundo y ubérrimo olivar de vida, paz y prosperidad para unos y otros, no olvidando quién lo ha propiciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  4. 4 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  5. 5

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  6. 6

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  7. 7

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  8. 8

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  9. 9 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  10. 10 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump logra una tregua en Gaza