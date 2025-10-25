LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la Directora

Ganar dinero

Francisco Javier Sáenz Martínez

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:30

Comenta

Juan Roig ha afirmado que los empresarios no deben sentir vergüenza por ganar dinero. No he sentido jamás el prurito de ejercer de patrón; a ... decir verdad, me faltaron los arrestos necesarios para dar ese paso ya que ser empleado resulta infinitamente más cómodo y tranquilo que ser empleador. ¿Por qué alguien desea dar ese paso?. Evidentemente, uno de los factores que priman es el deseo de ganar dinero, cuanto más mejor; ¿Podemos criticarlo? Nadie puede negar que cuanto mejor le vaya al empresariado, los trabajadores se sienten más seguros ya que sus puestos de trabajo no solo no corren peligro, sino que las plantillas aumentan. Ganar dinero, mucho dinero honradamente no debe escandalizar a nadie: debe ser motivo de admiración y sana envidia. Incluso Jesús echó mano de la hipérbole del rico y el camello para entrar en el reino de Dios. Nadie puede dudar que tanto el empresario como el obrero ganan el pan con el sudor de sus frentes; unos trabajan ocho horas, incluso menos, mientras que los otros, pequeños, medianos y grandes, no tienen horario; sus cuerpos y mentes no se desactivan. «No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas», Séneca dixit.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ganar dinero