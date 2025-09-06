Derecho de un padre a ver a su hijo
Francisco Javier Benito
Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:38
Escribo por un caso muy injusto que me ocurre en el juzgado de familia de Logroño, en donde me retiran el derecho de ver a ... mi hijo por supuestos hechos (sin hechos graves ni comprobación ninguna) que relata la madre, la cual también hace que el niño menor de edad diga lo que le dice ella. Critico que no se pueda hacer nada ni poder dar con tiempo suficiente la versión del padre. Tras ir al equipo psicosocial y haberme escuchado, espero que se haga justicia y explore al menor un profesional neutral y se aplique el derecho del padre a ver a su hijo, a su niño.
