Cartas a la directora

Mofa, befa y pitorreo

Fidel Aizpurúa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:42

Por más que leo y releo los 20 puntos del denominado 'Plan para la paz en la Franja' más que plan de paz me suena ... a ultimátum. Y ya se sabe que los ultimátums no traen la paz, sino la victoria de los poderosos. Los ojos me hacen chiribitas: yo lleno el país de escombros y ahora ofrezco los equipos necesarios para retirar escombros. Yo me río de la ONU y ahora digo que la ayuda la gestionará la ONU. Yo me beneficio de la industria armamentista y ahora presido la Junta de Paz. Yo arruino hasta el límite a gazatíes y ahora propongo un plan de desarrollo económico. Yo menosprecio el diálogo y ahora propongo, nada menos, que un diálogo interreligioso. Yo hablo de un estado palestino en la nube para, a renglón seguido, declarar que eso es imposible. Y así, suma y sigue. Y más al fondo: nada de la ocupación de los territorios palestinos, nada del apartheid de los gazatíes, nada de los derechos humanos conculcados, nada de los muertos a miles. Sigue la amenaza de Benjamín Netanyahu; continúa el delirio de Donald Trump. Y la UE se felicita porque se quitan un muerto de encima (muchos miles). Me viene a la mente lo de los «filósofos» Mortadelo y Filemón: mofa, befa y pitorreo. Para llorar y no parar.

