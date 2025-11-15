Y con este van once

Comenta Compartir

Son once ya las ocasiones en que la Biblioteca de Cenicero se ha alzado con el galardón María Moliner que premia los mejores logros que ... hayan de ver con actividades tendentes a estimular la afición por la lectura. El proyecto premiado, 'Crecer con la biblioteca', ha contado con múltiples actividades dirigidas a público de todas las edades. Cuentacuentos, visitas escolares, encuentros con escritores, recitales, teatro, celebración del día de la mujer rural, etcétera. La convocatoria va dirigida a localidades cuyos habitantes pasen de 2000 y alcancen un máximo de 50.000. Teniendo en cuenta la desigualdad en número que va de una a otra y la disponibilidad de medios existente entre ellas, resulta insólito el que Cenicero, con toques de imaginación y el buen hacer como base a utilizar, se haya alzado triunfadora y nada menos que en once ocasiones, cinco de ellas consecutivas. Y digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendicen.

