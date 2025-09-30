Alcohol y menores
Ernesto Sarabia Alfaro
Martes, 30 de septiembre 2025, 22:06
Estos sanmateos 2025 me pasé varios días por la carpa instalada en el aparcamiento del Revellín, quedándome atónito al ver consumir alcohol dentro del recinto ... a adolescentes y cómo se lo servían en la barra.
Recuerdo que la norma prohíbe «la venta, entrega, ofrecimiento, suministro o dispensación gratuita o no de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años». Ni entiendo ni comprendo la actitud de los órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, permitiendo este despropósito. Les emplazo a corregir esta incompetencia, desidia e irresponsabilidad.
