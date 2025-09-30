LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Alcohol y menores

Ernesto Sarabia Alfaro

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:06

Estos sanmateos 2025 me pasé varios días por la carpa instalada en el aparcamiento del Revellín, quedándome atónito al ver consumir alcohol dentro del recinto ... a adolescentes y cómo se lo servían en la barra.

