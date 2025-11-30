LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Balizas y multas

Enriqeu-Javier Garralaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:58

La Dirección General de Tráfico nos amenaza a todos los conductores españoles con multarnos, a partir del próximo 1 de enero, si no llevamos en ... nuestros vehículos las balizas V 16, que son obligatorias únicamente en nuestro país. Creo que va siendo hora de que, de alguna manera que no sabría concretar ahora mismo, los españoles formemos algún tipo de asociación que exija y controle la obligación que tendrá la DGT de multar también a absolutamente todos los vehículos extranjeros (automóviles, camiones, autobuses, motos, etcétera) que circulen por las carreteras españolas, si es que no llevan las citadas balizas.

