Balizas y multas
Enriqeu-Javier Garralaga
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:58
La Dirección General de Tráfico nos amenaza a todos los conductores españoles con multarnos, a partir del próximo 1 de enero, si no llevamos en ... nuestros vehículos las balizas V 16, que son obligatorias únicamente en nuestro país. Creo que va siendo hora de que, de alguna manera que no sabría concretar ahora mismo, los españoles formemos algún tipo de asociación que exija y controle la obligación que tendrá la DGT de multar también a absolutamente todos los vehículos extranjeros (automóviles, camiones, autobuses, motos, etcétera) que circulen por las carreteras españolas, si es que no llevan las citadas balizas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión