Cartas a la directora

Servir al ciudadano

Emilio-Ignacio Metola Villar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:21

Me persono a las 13.20 horas en las dependencias del Ayuntamiento de Logroño con el fin de presentar solicitud de cambio de domicilio en ... el padrón. La persona al cargo de las máquinas expendedoras de ticket con turno de llamada me espeta: «Acaban de cerrar». ¿Cómo es posible si el horario de atención es hasta las 14.00 horas? Puesto que me encuentro absolutamente impotente, le digo que me dé número para la OMIC. Acudo ahí para explicar lo ocurrido y formular la queja correspondiente y me dicen: «Eso en el registro». Sigo con mi impotencia y cojo ticket para el 010. Allí me vuelven a indicar que ya le han informado en la OMIC. En esto, se presenta un policía municipal y me suelta: «Si hay por ejemplo 50 tickets para la mañana y ya los han dado, pues ya no hay más por hoy» (sic). O sea, si a las 10.00 ya han dado los tickets del día, el que venga después se queda sin atención. ¿Y si al día siguiente sucede lo mismo y al siguiente, etcétera? Malamente se puede entender que a las 14.00 horas ya no den tickets a no ser que estén sin público, pero que no lo den en el horario común es simplemente demencial. Se trataba solo de dejar la solicitud de empadronamiento en la calle descrita en el formulario. Iba firmada por el propietario y lo que deseo es cambiar a otro domicilio también en Logroño. ¿Y para eso tendré que hacer fila de madrugada en la puerta del Ayuntamiento de mi ciudad? Que se incumplan los horarios de atención al público no es de recibo. Exijo a los funcionarios y los políticos, como responsables últimos, que trabajen o se vayan si son incapaces de servir a la ciudadanía como deben.

