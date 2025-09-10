Comenta Compartir

Septiembre ya está aquí, y un año después de los últimos sanmateos parece que nada cambia. O peor aún: cambia para mal. Ya no se ... trata solo de si el programa gusta más o menos a los logroñeses, ni de si se excluye a las peñas —los verdaderos animadores de la fiesta— del espacio que les corresponde. Ha empezado el curso y han aparecido zonas oscuras en las licitaciones. Y mientras tanto, el concejal responsable nos deja tirando balones fuera y culpando a los «otros» (entre esos «otros», a su compañera de festejos) de lo que se supone que ha hecho mal él. A su vez, el señor alcalde cuenta las horas para lanzar el cohete (rebautizado como txupinazo, como si fuéramos pamplonicas) y que después de un año diciendo que iba a ser «la leche» el nuevo foro que iba a sustituir al tradicional Espacio Peñas todo se ha quedado en polarización y radicalización de un lugar que a priori estaba destinado al disfrute de todos, añadiendo además que el concierto top anunciado a bombo y platillo va a suponer un gasto de 193.000 euros que dejará el resto de actos deslucidos. Y no sigo, porque me extiendo. Pero que conste: la fiesta es de todos, y merece transparencia, respeto y participación, no humo ni evasivas, tanto del primer edil como de sus acólitos.

Logroño vuelve a pensar en fiestas mientras sube el coste de hacer deporte, de beber agua, de tirar la basura y de aparcar en zona azul. Lo más triste de todo es que, aun con el clamor popular pidiendo claridad, y otros grupos políticos —que conviven en minoría absoluta— rogando que se hagan las cosas bien, solo eso, y con las fiestas más importantes del año para nuestra hostelería y vecinos a dos fines de semana, la respuesta es un «No voy a hablar de eso», «Ya os iré diciendo» o un «El trabajo ha sido perfecto, pero no ha salido bien...» Pero que sí, que va a haber 300 actos o más. ¡Faltaría más! No hay más que intentar calcar lo de toda la vida. Menudo trabajazo. Eduardo Peña González

