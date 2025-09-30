LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El deber de la memoria

Alba López-Davalillo Díaz

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:07

En La Rioja, donde la guerra no tuvo frentes pero sí más de dos mil víctimas de la represión franquista, aún conviven silencios y vestigios ... del pasado. Se cambian nombres de calles, se trasladan placas o retocan inscripciones, pero rara vez se afronta lo esencial: ¿qué memoria queremos construir? No se trata de borrar, sino de resignificar; de explicar lo que esos símbolos significan y por qué duelen. La Barranca nos recuerda que fue la ciudadanía, y no las instituciones, quien primero levantó espacios de dignidad. Hoy, entre olvidos interesados y disputas políticas, corremos el riesgo de reducir la memoria a un bastión más de la guerra cultural. Pero la memoria democrática no es un capricho ni una revancha, tampoco un escaparate para ganar votos: es un deber con los que ya no están, y la raíz de un presente más justo. No mirar de frente ese pasado es condenarnos, una vez más, a repetirlo.

