Cartas a la directora

Una calle indecente

Cristina López de Baró

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:49

Mi nombre es Cristina López de Baró y tengo un comercio en la calle Pilar Salarrullana 6 de Logroño. Me dirijo a usted para poner ... en conocimiento de la opinión pública una situación que afecta no solo a mi negocio, sino a toda la zona. Desde hace años, la calle en la que se encuentra mi local está plagada de unos árboles que desprenden unas hojas muy pequeñas, lo que nos obliga a barrer todos los días, mañana y tarde, aproximadamente 20 minutos en cada turno, desde mayo hasta octubre. A esto se suma la presencia de palomas que anidan en dichos árboles, dejando excrementos que también debemos limpiar, tanto en la calle como en los bancos. Este último año se ha agravado el problema y la calle está indecente. Por mucho que lo notificamos a los responsables municipales aquí no viene nadie a hacer nada. He contactado en repetidas ocasiones con el Ayuntamiento, enviando fotos y explicando la situación, pero la respuesta ha sido o nula o enviar a un barrendero que solo barre por encima, sin solucionar el problema de fondo. Esta situación afecta gravemente la imagen de la zona y la calidad de nuestro trabajo. Por ello, solicito su ayuda para dar visibilidad a este problema y, ojalá, que el Consistorio tome cartas en el asunto de manera definitiva.

