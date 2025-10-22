LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Cortes de agua en Ajamil

Cristina Galilea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:50

Comenta

Cuando las precipitaciones no son un problema para Ajamil de Cameros y ya desde 2022 el alcalde anunciaba mejoras en la captación de agua, es ... ya la sexta vez este año que sufrimos cortes de suministro. Como concejal y vecina del municipio, he recopilado y trasladado las reclamaciones vecinales al Ayuntamiento, sin obtener respuestas satisfactorias. Las respuestas del alcalde se limitan a justificaciones climáticas o a silencios administrativos, pese a que el presente año ha registrado una elevada pluviometría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  4. 4 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  7. 7 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  8. 8 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  9. 9

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora
  10. 10

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cortes de agua en Ajamil