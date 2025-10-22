Cortes de agua en Ajamil

Cuando las precipitaciones no son un problema para Ajamil de Cameros y ya desde 2022 el alcalde anunciaba mejoras en la captación de agua, es ... ya la sexta vez este año que sufrimos cortes de suministro. Como concejal y vecina del municipio, he recopilado y trasladado las reclamaciones vecinales al Ayuntamiento, sin obtener respuestas satisfactorias. Las respuestas del alcalde se limitan a justificaciones climáticas o a silencios administrativos, pese a que el presente año ha registrado una elevada pluviometría.

En los plenos, he reiterado la falta de mantenimiento, que podría solucionarse con la contratación de un alguacil, medida que se excusa con la deficiencia presupuestaria a pesar de la existencia de subvenciones autonómicas para tal fin.

En el Ayuntamiento hay un ambiente hostil y autoritario, donde las decisiones del alcalde prevalecen sobre las propuestas del resto de la corporación. Animo a los vecinos a participar en los plenos para constatar la falta de gestión efectiva. Esperamos que se tomen medidas serias para resolver este y otros problemas de una vez por todas y no emplear el último año de legislatura para poner interés sobre los municipios buscando votos, algo que le viene siendo ya costumbre.

Cristina Galilea Ceña