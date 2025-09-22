Santo Domingo está sucio

Solo hay que dar un paseo por la ciudad y alrededores para darse cuenta de que Santo Domingo esta sucio. Si vamos por el casco ... viejo las papeleras son pequeñas y están llenas y desbordadas la mayoría de los días. Además, hay infinidad de baldosas rotas que forman una carrera de obstáculos.

En el Espolón el pie de los setos está cubierto de servilletas, bolsas de chuches e incluso vasos de plástico. Esto debe ser 'territorio comanche' ya que las baldosas tienen todos los colores, fruto de la putrefacción de restos de bebida y comida. La plaza de Hermosilla se hermana con el Espolón en suciedad a lo que hay que sumar los cientos de chicles negros y pegados.

En el paseo de los Molinos también veremos pocas papeleras y las que hay están llenas y rebosantes... Al servicio de limpieza ni se le ve ni se le espera.