El Ayuntamiento de Logroño ha emprendido la loable iniciativa de resaltar los monumentos y edificios más destacados de la ciudad, dotándolos de una iluminación extraordinaria, ... aplicando la eficiencia energética en aquellos que todavía no cuentan con ella, como las iglesias con sus torres, e incorporando otros edificios de carácter civil hasta ahora ignorados, como la destacada monumentalidad ecléctica de la plaza de abastos.

Ahora, cuando se conmemora el centenario de la creación de la llamada Escuela de Artes y Oficios de antaño, hoy Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), edificio considerado como el mejor ejemplo de arquitectura civil existente en la ciudad, sería la ocasión de incorporarlo al plan municipal de iluminación monumental, destacando su empaque constructivo que muestra su conjunto, en especial, su fachada principal que pasa desapercibida al viandante, al estar taponada por el apretado arbolado existente, constituido por cedros añosos, que opacan la visión de la misma. Cosa fácil de remediar, trasladando aquéllos ejemplares válidos de ser trasplantados a otra zona verde abierta, dejando el jardín delantero con plantaciones de menor altura y volumen, que no restasen protagonismo alguno al magno edificio; proyectando sobre su fachada la llamada iluminación por inundación, que luciría en todo su esplendor con la aplicación de las modernas luminarias led, que reducen sensiblemente su consumo y la invasión lumínica ambiental.