LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Iluminación monumental

Carlos Martínez Larringan

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:59

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño ha emprendido la loable iniciativa de resaltar los monumentos y edificios más destacados de la ciudad, dotándolos de una iluminación extraordinaria, ... aplicando la eficiencia energética en aquellos que todavía no cuentan con ella, como las iglesias con sus torres, e incorporando otros edificios de carácter civil hasta ahora ignorados, como la destacada monumentalidad ecléctica de la plaza de abastos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  3. 3

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  4. 4 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  5. 5 «El sexo explica a mis personajes»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Iluminación monumental